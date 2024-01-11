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Türkiye
İHA 11.01.2024 07:58

Düzce'de 117 araç sürücüsüne ceza

Düzce’de polis ekiplerince yapılan denetimde 117 araç sürücüsüne 278 bin lira ceza yazıldı.

Düzce'de 117 araç sürücüsüne ceza

Düzce’de polis ekiplerince denetimler devam ediyor. Bu çerçevede Körpeşler Mahallesi'nde yeni açılan bağlantı yolu çıkışında polis ekiplerince denetim yapıldı.

Bağlantı yolundan gelen araçlar üzerinde yapılan denetimde 512 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde alkollü araç kullanma, ehliyetsiz araç kullanma, yetersiz belge ile araç kullanma, sahte plaka ve sahte ruhsat ile araç kullanma, emniyet kemeri takmama, araç üzerinde teknik donanım değişikliği yapma ve ışık donanımında değişiklik yapma gibi unsurlardan ötürü 117 araç sürücüsüne toplamda 278 bin 2 lira ceza yazıldı. Ayrıca 11 araç ise trafikten men edildi.

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