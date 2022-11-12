Düzce, 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremle enkaza döndü. Sadece 30 saniye süren o depremin üzerinden 23 yıl geçti.

Depremde, 845 kişi hayatını kaybetti, toplam 12 bin 939 bina yıkılmış ya da ağır hasarlıydı. 3 bin 395 binanın derhal yıkılması kararı alındı.

[Fotoğraf: AA]

23 yıl içinde konutların yüzde 80'i yenilendi

Depremin ardından oluşturulan deprem haritasıyla da aynı bölgede olsa dahi zemin özellikleri faya yakın uzaklıklarına göre yapıların tasarım ve boyutlandırılmasında değişiklik yapılması zorunlu tutuldu.

Aradan geçen 23 yılın ardından yapılan çalışmalar, ekonomik teşvikler ve modern yapılarla facianın izleri silindi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "23 yıl süresi içerisinde Düzce'deki konut stokunu yüzde 80 oranında yeniledik. Deprem yönetmeliklerini eksiksiz, kusursuz uyguluyoruz ve Düzce'de yüksek katlı yapılaşmaya son verdik Düzce'de zemin artı 4'ün üzerinde bir yapılaşmaya izin vermiyoruz" diye konuştu.

Özlü, "Yüzde 80 olan yenilenen konut stokumuzu inşallah yüzde 100'e getireceğiz. Allah korusun ama şu anda Düzce yeni bir depreme hazırdır" bilgisini verdi.

En fazla 4 katlı yapıların inşa edilmesine izin veriliyor

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Mehmet Emin Arslan, "Kat sayıları sınırlandı, maksimum dört katlı binalar yapılabiliyor. Sadece Düzce'de değil Sakarya'yı da içine alacak şekilde kat sayısında sınırlandırmalara gidildi. Zemin özellikleri bakımından çok iyi zemine sahip değiliz, kat yüksekliğini sınırlandırmamız gerekiyordu bu tarz bir önlem alındı" ifadelerini kullandı.

Giden canlar geri gelmedi ama yeni acılar yaşanmaması için de dersler çıkarıldı.

Kontroller arttı, halk bilinçlendirildi.

81 ilde il afet risk azaltma planları bulunuyor

99 öncesi yapılarda yerinde dökme beton kullanılırken daha sonraki yıllarda hazır beton kullanmaya başladıklarını söyleyen Öğretim Üyesi Arslan, şunları söyledi:

"Kalite kontrolünü daha kolay olduğu bir beton sınıfıydı. 81 ilimizde il afet risk azaltma planları bulunmakta. Şu anda AFAD bünyesinde farklı akademisyenlerden oluşan afet yönetim merkezi platformu kuruldu, bu platformda faydalı işler yapılmakta."

Haber: Emre Yüncü

Kamera: İhsan Kırkbeşoğlu

