Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanarak, işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler, savcılıktaki sorguları tamamlanıp nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Devre mülk ve konut ilanlarından ulaştıkları kişilere piyasa değerinin üzerinde satış vadettikleri, buluştukları mağdurların cep telefonlarına kurdukları dijital bankacılık uygulamasıyla yüklü miktarda kredi çekip kendi hesaplarına aktardıktan sonra programı sildikleri belirlenen 30 zanlıdan 20'si tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor

Haklarında gözaltı kararı bulunan 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise devam ediyor.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, nitelikli dolandırıcılık suçu ihbarı üzerine çalışma başlatılmış; Eskişehir, İstanbul, Gaziantep, Samsun, Çanakkale, Afyonkarahisar, Kütahya, Antalya, Balıkesir merkez ve Edremit ilçesi, Manisa'nın Akhisar ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinde belirlenen adreslerde 42 zanlıdan 30'u gözaltına alınmıştı.