Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 04:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kavgaya müdahale eden polis bacağından vuruldu
Malatya’da kavga ihbarına giden polis memuru gözaltına alınan şüpheliye ait silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay 01.20 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.
İlter sokak içerisinde bulunan bir spa merkezindeki kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Kavgaya karışan zanlılardan V.B.’ye müdahale eden polis memuru S.G. şahsın üzerindeki silahın ateş alması sonucu sağ bacağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı polis olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Şüpheli V.B. gözaltına alınırken, hastanede tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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