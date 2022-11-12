Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düğünden çıkan yayalara cenazeye gidenleri taşıyan kamyonet çarptı
Tokat'ta düğünden çıkan yayalara, cenazeye gidenleri taşıyan kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Burak Çınar idaresindeki cenazeye gidenlerin içinde bulunduğu 60 VB 146 plakalı kamyonet, Tokat-Sivas kara yolu Geyraz mevkiindeki düğün salonundan çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.
Kazada, Hüseyin Somuncu (68) ve Kadriye Suata (57) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Somuncu, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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