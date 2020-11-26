Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Durdurulan araçta sahte para ve uyuşturucu bulundu
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de jandarmanın takibi sonucu durdurulan araçta 3 kilogram uyuşturucu ile 2 bin lira değerinde sahte banknot ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüphelilerin bulunduğu yeri tespit etti.
Genç ilçesi kırsalında jandarmanın "dur" ihtarına uymayan araçtakiler, 15 kilometre süren takip sonucu durduruldu.
2 kişi tutuklandı
Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ve araçta 3 kilogram toz esrar ile 2 bin lira değerinde sahte para ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Etiketler: Sahte Para Uyuşturucu
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