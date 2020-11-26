Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüphelilerin bulunduğu yeri tespit etti.

Genç ilçesi kırsalında jandarmanın "dur" ihtarına uymayan araçtakiler, 15 kilometre süren takip sonucu durduruldu.

2 kişi tutuklandı

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ve araçta 3 kilogram toz esrar ile 2 bin lira değerinde sahte para ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.