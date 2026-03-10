Açık 10.1ºC Ankara
DHA 10.03.2026 12:36

'Dur' ihtarına uymayan ve 2 memuru yaralayan cinayet şüphelisine 329 bin lira ceza

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve takip sırasında polis motosikletine çarparak 2 memurun yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı. "Kasten öldürme" suçundan arandığı belirlenen şüpheliye 329 bin 746 lira idari para cezası uygulandı.

'Dur' ihtarına uymayan ve 2 memuru yaralayan cinayet şüphelisine 329 bin lira ceza

Alınan bilgiye göre, Şehitlik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde devriye görevi yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunus), durumundan şüphelendikleri plakasız bir motosikleti durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü E.C.İ, motosikletiyle kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında şüphelinin kullandığı motosiklet, girdiği bir sokakta kendisini takip eden polis motosikletine çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki polis memurları S.B. ve S.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralı polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Cinayet suçundan arandığı ortaya çıktı

Kazanın ardından motosikleti olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli E.C.İ, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan E.C.İ'nin yapılan sorgulamasında, Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesince "kasten öldürme" suçundan arandığı tespit edildi. Şüphelinin kullandığı motosikletin ise "aranan araç" ve "trafikten men" kaydı bulunduğu belirlendi.

Ehliyetsiz olduğu anlaşılan E.C.İ'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince çeşitli kural ihlallerinden toplam 329 bin 746 lira idari para cezası kesildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

