Avrupa'nın en yoğunu bir kez daha İstanbul Havalimanı oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 5 Mart 2026 tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi.

Uraloğlu, 23 Şubat-1 Mart 2026 dönemini kapsayan raporda Türkiye'nin günlük ortalama 2 bin 442 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını aktardı.

Uraloğlu, Türkiye'nin Hollanda, İsviçre, Polonya ve Norveç gibi ülkeleri geride bıraktığını dile getirdi.

"İstanbul Havalimanı, Amsterdam, Londra Heathrow havalimanlarını geride bıraktı"

İstanbul Havalimanı'nın da günlük ortalama 1303 uçuş ile bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, Amsterdam, Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle ve Madrid Barajas havalimanlarını geride bıraktı" dedi.

Uraloğlu ayrıca küresel ölçekli 25 havalimanı içerisinde 26 Ocak-1 Şubat 2025 tarihleri arasında günlük ortalama 672 uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'nın dünya genelinde de 12. sırada yer aldığını söyledi.