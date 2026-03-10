Açık 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.03.2026 12:25

Doğu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk hava etkili oluyor.

Doğu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Gece termometrelerin sıfırın altında 13 dereceyi gösterdiği Erzurum'da soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşan kentte, bazı şadırvanlar buzla kaplandı.

Ardahan

Ardahan'da da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece olarak kaydedildi.

Soğuk hava nedeniyle Kura Nehri yüzeyinde buzlanma oluştu. Nehrin kale bölgesinde güneşin etkisiyle buharlaşma görüldü.

Ağaçların kırağı tuttuğu kentteki Ardahan Köprüsü'nde buz sarkıtları oluştu.

Kars

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü Kars'ta, soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluştu, bazı sulak alanlar dondu.

Kars-Göle kara yolundaki köylerde son etkili olan yağışla kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Karla kaplanan köyler dronla görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde dondurucu soğuklar etkili oldu.

Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Araçların ve evlerin camları buz tuttu, küçük göletler dondu, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Vatandaşlardan Tayfun Kılıç, gecelerin aşırı soğuk olduğunu belirterek, "Hava geceleri eksi 15-16'yı buluyor ama gündüzleri iyi gidiyor. Sabahları buz olduğu için camları kazımak zorunda kalıyoruz. Kış şartları zor geçiyor." dedi.

ETİKETLER
Hava Durumu
Sıradaki Haber
Uludağ'da JAK timi bu sezon 1180 olaya müdahale etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:56
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Ensariye köyüne yoğun saldırılar düzenledi
13:01
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü
12:53
Lise öğrencilerinden "ramazan" dayanışması
12:51
Rusya'dan Google'a 11,4 milyon rublelik "yasaklı içerik engellenmedi" cezası
12:50
İran: ABD-İsrail'in saldırılarında ölenler arasında 206 kadın ve çocuk var
12:58
Grok'un savaş dili: İsrail ve ABD noktalarına düşen füzeleri 'karartıyor'
Uludağ'da JAK timi bu sezon 1180 olaya müdahale etti
Uludağ'da JAK timi bu sezon 1180 olaya müdahale etti
FOTO FOKUS
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ