Merkez Sarıçam ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.

Otomobildeki 3 şüphelinin ekiplerin ikazına rağmen araçla ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalışması üzerine durum diğer ekiplere bildirildi.

Şüpheliler, ekiplerin yaklaşık 10 kilometre süren takibi sonucu merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yakalandı.

Araçta yapılan aramada, pompalı tüfek ve çok sayıda dolu kartuş ele geçirildi.

Üzerlerinden kimlik çıkmayan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.