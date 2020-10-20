3 kentte bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında, 3 kentin bazı yerleşim bölgelerinde karantina uygulaması başlatıldı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kasımlar Mahallesi, Pütürge ilçesinde Bakımlı Mahallesi tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 vakalarının tespit edilmesi sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla söz konusu mahallelerin 19 Ekim 2020 tarihi itibarıyla 14 gün süreyle karantinaya alındığı vurgulandı.
Kocaeli'de bir apartman karantinaya alındı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 230/3 Sokak'ta 10 daireli bir apartmanın 2 dairesinde 3 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.
Apartmanda 15 kişinin de temaslı olabileceği değerlendirilmesiyle Çayırova İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 7 günlük karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince apartman giriş kısmına güvenlik şeritleri çekildi.
Karantina sürecinde bina sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacağı öğrenildi.
Afyonkarahisar'da bir köy COVID-19 nedeniyle karantinaya alındı
Afyonkarahisar Bayat Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında tedbir amacıyla ilçeye bağlı Akpınar köyünün karantinaya alındığı belirtildi.
Köyde yaşayan vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmaması istenilen açıklamada, karantina sürecinde köye giriş çıkışların da kolluk kuvvetlerince Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasıyla kontrollü olarak sağlanacağı ifade edildi.
Öte yandan alınan kararlara uymayanlar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanacağı kaydedildi.
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