İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine Kavaklıdere, Gökdere, Egemenlik ve Yaka mahalelerindeki 2 dernek binası ile 4 depoya operasyon düzenledi.

Narkotik köpeğininde görev aldığı operasyonlarda 173 kişiye kumar oynamak suçundan toplam 211 bin 925 lira, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uymamak suçundan da 50 kişiye 157 bin 500 lira ceza verildi.

[Fotoğraf: AA]

Operasyonlarda ayrıca kapalı alanlarda tütün mamülleri tüketen 145 kişiye de 27 bin 115 lira idari para cezası uygulandı.

Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kumar oynanan 2 dernek ve 4 depoyu mühürlemek suretiyle faaliyetten men etti.

Operasyonlarda 15 şüpheli hakkında da adli işlem başlatılıdı, ekipler, adreslerde yaptığı aramada kumar oynamada kullanılan 71 materyale el koydu.