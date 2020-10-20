Haber Giriş: Kaynak: AA-DHA
Ankara'da çöp konteynerinde çıkan yangın 2 dükkana sıçradı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara Sincan Sanayi Sitesi'nde yol kenarındaki çöp konteynerinde çıktığı iddia edilen yangın, 2 iş yerine sıçrayarak hasara neden oldu.
Sincan Sanayi Sitesi 236. Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler daha sonra ahşap palet ve inşaat malzemeleri satan 2 iş yerine sıçradı.
[Fotoğraf: AA]
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu yangını kısa sürede söndürdü.
[Fotoğraf: AA]
Yangın nedeniyle 2 iş yerinde hasar meydana geldi.
Polis ekipleri, esnafın konteynerin ateşe verildiği yönündeki iddiası üzerine, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
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