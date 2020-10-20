Sincan Sanayi Sitesi 236. Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler daha sonra ahşap palet ve inşaat malzemeleri satan 2 iş yerine sıçradı.

[Fotoğraf: AA]

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu yangını kısa sürede söndürdü.

[Fotoğraf: AA]

Yangın nedeniyle 2 iş yerinde hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, esnafın konteynerin ateşe verildiği yönündeki iddiası üzerine, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

[Fotoğraf: AA]