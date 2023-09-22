Dünyanın en zehirli örümceklerinden 'Argiope lobata' Türkiye'de

Sivas kent merkezinde yaşayan Güney Nair, doğa yürüyüşü sırasında büyük bir örümcekle karşılaştı.

Örümceğin fotoğraf ve videosunu çeken Nair, araştırma sonucunda örümceğin "Argiope lobata" olduğunu öğrendi.

Dünyanın en zehirli örümcekerinden olan bu örümcek güçlü zehri ile insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabiliyor.

“Dikkat çekiciydi”

Örümceğin dikkat çekici olduğunu söyleyen Güney Nair, “Ülkemizde nadiren görüldüğünü ve son zamanlarda Eskişehir ve Malatya’da da gözlemlendiğini öğrendim. Uzmanlık alanımız olmasa da sorumlu yurttaşlar olarak çevremizde yaşayanların zarar görmemesi için örümcek hakkında yetkilileri bilgilendirme gereği duyduk” dedi.

Sivas'tan sonra Tokat'ta da görüldü

Örümcek, Sivas'tan sonra Tokat'ta da görüldü. Reşadiye ilçesinde yaşayan bir vatandaş, duvardaki örümceği görüp videosunu çekti ve örümceğin dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olduğunu öğrendi.

Malatya'da da görüldü

Malatya'nın Kale ilçesinde de "argiope lobata" türüne rastlandı.

Kale Belediye işçisi Turgut Karakuş, Salkımlı Mahallesi'nde daha önce hiç görmediği bir örümcekle karşılaştı.

İhbar üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Cem Karaca ve veteriner ekipleri, Salkımlı Mahallesi'ne giderek, dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olan "argiope lobata" türünü yerinde inceledi.

Türkiye'de iki türü olduğu biliniyor

Karaca, örümceğin kolay kolay insanlara saldırmadığını söyleyerek, böcekte bulunan zehirin "nörodejeneratif" hastalığında kullanıldığını, Türkiye'de iki türü olduğu bilinen, dünya genelindeyse Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da yaşam alanı bulunan örümceğin ender rastlanan bir tür olduğunu kaydetti.

Eskişehir'de de görüldü

Ülkemizde farklı illerde görüntülenen argiope lobata türü örümcek, bu kez de Eskişehir’de görüldü.

Çifteler ilçesinde bir vatandaş tarafından görüntülenen "loblu örümcek" olarak da bilinen örümcek, tedirginlik oluşturdu.

Birçok örümcek türüne göre daha iri olan argiope lobata, dış yapısı ile de dikkat çekiyor.