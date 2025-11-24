"Dünyanın en uzun adamı" Sultan İngiltere yolcusu: Hayatı belgesel oluyor

Derik ilçesinin kırsal Dede Mahallesi'nde doğan, boyunun yanı sıra 27,5 santimetrelik el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve rekoru 16 yıldır kimseye kaptırmayan Kösen, bugüne kadar 136 ülkeye 500'ü aşkın ziyaret gerçekleştirdi.

Gittiği her ülkede yoğun bir ilgiye karşılaşan dev adam Kösen, 25 Kasım'da İngiltere'nin başkenti Londra'da olacak.

Yaklaşık bir hafta boyunca Londra'da bulunacak Kösen, uluslararası bir film yapım şirketi tarafından çekilecek belgeselinde hayatını anlatacak.

[Fotoğraf: AA]

Rekorunu kıran olmadı

Guinness Dünya Rekorları Ofisi'ni de ziyaret ederek boyunu ölçtürüp rekorunu yeniden tescil ettirecek olan Kösen, daha sonra kentin simge yerlerinde kendisinin de yer aldığı Guinness Rekorlar Kitabı'nı imzalayacak.

İngiltere yolcusu dev adam Sultan Kösen, "Yeryüzünün yaşayan en uzun insanı" ünvanını yıllardır korumanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Rekorlar kitabına girdiği 2009 yılından bu yana rekorunu kimseye kaptırmadığını ifade eden Kösen, "Yaklaşık 16 yıldır Guinness Rekorlar Kitabı'nda rekorumu koruyorum. Ellerim dünyanın en büyük elleri, ayaklarım 61 bir numara, dünyanın en büyük ayakları. 16 yıldır bu rekoru korumak çok güzel bir duygu, gurur verici" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Herkesin merak ettiği hayatımla ilgili tüm detaylar belgeselde yer alacak"

Kösen, 16 yıldır sürekli seyahat halinde olduklarını, dünyanın farklı ülkelerini gezdiğini anlatarak, ülkesini dünyada temsil etmekten gurur duyduğunu belirtti.

En çok ziyaret ettiği yerlerden birinin de Londra olduğunu dile getiren Kösen, şunları söyledi:

"Guinness Rekorlar Kitabı'nın ofisinin bulunmasından dolayı sürekli oraya gidiyoruz. Şimdi Londra'da hayatımı anlatan bir belgesel çekilecek. Onun için Londra'ya gidiyorum. 4-5 gün boyunca hayatımı belgesele dönüştürecekler. Daha sonra Guinness Rekorlar Kitabı'nın ofisini ziyaret edeceğiz. Londra'da takipçilerimize ve hayranlarımıza verilmek üzere rekorlar kitabının imza günü olacak. Herkesin merak ettiği hayatımla ilgili tüm detaylı bilgiler belgeselde yer alacak. Ülkemizi tanıtıyoruz, ülkemizi, güzel Türkiye'mizi, kültürümüzü dünyaya taşıyoruz, gururluyum, sevinçliyim. Dünya zaten Sultan Kösen'i tanıyor, artık herkes tanıyacak."

Önceki yıllarda olduğu gibi rekorlar kitabının 2026 serisinde de yer alacağını belirten Kösen, bundan sonraki hedefinin dünyada gitmediği diğer ülkeleri de ziyaret etmek olduğunu kaydetti.

Kösen, bugüne kadar 136 ülkeye gittiğini anlatarak, görmediği az ülke kaldığını belirtti.

"Kösen'e olan ilgi dünyanın her yerinde tartışmasız"

Dev adam Kösen'in menajeri ve tercümanı Mehmet Veysi Bora da Kösen'in koruduğu rekoru sayesinde Guinness Rekorlar Kitabı'nın 2026 baskısında da yerini aldığını söyledi.

Devam eden rekorları sayesinde dünyanın farklı ülkelerinden farklı içerik ve konseptte davetler almaya devam ettiklerini belirten Bora, şöyle konuştu:

"Bu ay Londra'ya gideceğiz. Londra'da çok önemli belgeseller çeken bir şirket, bu serisinde Sultan Kösen'e de yer vermek istiyor. Kösen yine Londra'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek. Guinness Rekorlar Kitabı'nın 2026 yılı baskısını imzalaması ve hayranlarıyla buluşması için bir gün organize edilmiş. Bununla beraber bir şehir turu ile farklı mekanlarında insanların karşısına çıkmayı planlıyoruz."

İnsanların Kösen'in hayatını merak ettiğini ve içerikler beklediğini anlatan Bora, çekilecek belgeselle Kösen'in sınırlı bir şekilde olsa da hayatının hayranlarıyla paylaşılacağını aktardı.

Bora, dünyanın önde gelen üniversitelerinden ekiplerce Sultan'a sağlık taraması da yapılacağını belirterek, dev adamın akademik bilimsel bir yayına konu olacağını da kaydetti.

Kösen'in seyahat ettiği bütün ülkelerde büyük bir ilgiyle karşılaştığını dile getiren Bora, "Kösen'e olan ilgi dünyanın her yerinde tartışmasız. Belki birçok ünlüye gösterilen ilgiden çok çok daha fazlası. İnsanların en fazla ilgilendiği ve ulaşmak istediği sanatçılar bile Kösen ile karşılaştıklarında bizden izin alarak bir fotoğraf karesine girmek istiyorlar. Bu da Sultan'ın insanlar arasında nasıl bir farkındalığının olduğunu göstergesi. Bu ilgiden memnunuz" dedi.