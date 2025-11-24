Hafif Sağanak Yağışlı 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.11.2025 11:28

Ankara’da su ürünlerine sıkı denetim: 4 ton ürüne el konuldu

Bu yıl Ankara’da yapılan 6 bin 161 su ürünleri denetiminde, mevzuata uymayanlara 1 milyon 671 bin lira ceza kesildi; 4 ton ürüne el konuldu.

Ankara’da su ürünlerine sıkı denetim: 4 ton ürüne el konuldu

Başkentte deniz mahsullerine yönelik yılın başından itibaren hedeflenen 6 bin 552 denetimin, 6 bin 161'i tamamlandı.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, balık halinde balık boyu, zaman yasağı ve nakil belgesi açısından balıklar ve diğer su ürünleri incelendi.

Başkentte su ürünleri perakende satış yerlerinde, balık halinde, nakil araçlarında, iç sularda ve su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata uymayanlara 60 idari para cezası uygulanarak, 1 milyon 671 bin 541 lira para cezası kesildi.

Ayrıca denetimlerde 45 bin 381 metrekare ağ ve kerevit sepeti ile içerisinde sazan, istavrit, midye, sülük, dil balığı ve barbun gibi türlerin bulunduğu 4 ton ürüne de el konuldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Denetimler 130 personelle gerçekleştiriliyor

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı, restoran ve satış noktalarında yoğun şekilde denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Sürdürülebilir avcılığı temin etmek için başkente gelen balıkların, ilgili kanun kapsamında boylarının denetlendiğini belirten Dallı, "Arkadaşlarımız şu anda zeminde, gelen balıkların kontrollerini yürütüyorlar. Aynı zamanda da vatandaşlarımızın sağlıklı balık tüketmesini temin etmek için gelen balığın tazeliğini ve sağlığını da kontrol ediyorlar" diye konuştu.

Dallı, bu yıl 6 binin üzerinde denetim gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Başkentte 130 personelimizle, 30'u su ürünleri mühendisi olmak kaydıyla, ilimize gelen ve ilimizde çeşitli iç sularda üretimi yapılan balıkların, il içerisindeki sevkini kontrol ediyoruz" ifadesini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Denizlerde bereket olduğunu ifade eden Dallı, "Şu an fiyatlar uygun, vatandaşlarımızın sağlıklı balığa ulaşabilmeleri açısından sevindirici bir durum. Aynı zamanda da gördüğünüz gibi bir hareketlilik var, esnafın da yüzü gülüyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın sağlıklı beslenebilmesi açısından çok önemli bir besin kaynağı olan balık tüketmelerini bilhassa istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Ankara Su Ürünleri Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
İstanbul'da sokak hayvanlarına yönelik yeni genelge
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:24
Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti
11:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı miraslarını titizlikle korumaktadır
11:51
Karadeniz'in hamsisi Avrupa sofralarında
11:51
Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup: Her çocuğun geleceği size emanet
11:50
Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesi COP31 Başkanlığı ile taçlandı
11:33
Ulaşımda "Aile Yılı" fırsatından yaklaşık 934 bin kişi faydalandı
Doğaseverler zirvelere güvenli tırmanış için zorlu dağcılık eğitimlerinden geçiyor
Doğaseverler zirvelere güvenli tırmanış için zorlu dağcılık eğitimlerinden geçiyor
FOTO FOKUS
Depremde her şeyini kaybetti, öğrencileriyle umudu yeniden buldu
Depremde her şeyini kaybetti, öğrencileriyle umudu yeniden buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ