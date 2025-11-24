İstanbul'da sokak köpekleri kontrolsüz beslenemeyecek

İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla kurumlara gönderilen yazıda, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sahipsiz hayvanlara ilişkin görev ve sorumlulukların yerel yönetimlerde olduğu hatırlatıldı.

Bu doğrultuda 5 Kasım 2025'te gerçekleştirilen İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında yapılan değerlendirmelerin ardından ilgili kurumlara bir dizi talimat iletildi.

Yazıda, İstanbul genelindeki tüm belediyelere doğal yaşam alanı ve bakımevi kurulması amacıyla alan tahsisi yapıldığı belirtilerek, projelendirme, ihale ve inşaat süreçlerinin gecikmeden tamamlanması gerektiği vurgulandı.

Sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyon çalışmalarının da hızlandırılarak, köpeklerin bakımevi/doğal yaşam alanlarına nakillerinin mevzuata uygun şekilde ve ivedilikle yapılması istendi.

"Kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemeli"

Yazıda, İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun 2 Temmuz 2025 tarihli toplantısında alınan karar hatırlatılarak, haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın önlenmesi, çevresel kirlilik ile ekolojik denge bozulmalarının engellenmesi, halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilecek riskleri azaltmak amacıyla özellikle sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park, bahçe, yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi gerektiği bildirildi.

Konunun sıralı sorumlu amirlerce titizlikle takip edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istenilen yazı, sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek can, mal kaybı ile tüm zararların, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belediyelerin görev ve sorumluluklarını ihmal etmesi kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

Gereğinin yapılması için İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediyelerine, kaymakamlıklara, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul İl Müftülüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına gönderilen yazı, bilgi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına da iletildi.