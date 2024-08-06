Dünyada nadir rastlanıyor: Bursa'da açan kum zambağını koparmanın cezası 387 bin

Dünyada nadir rastlandığı için Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambakları, Bursa sahillerinde çiçek açtı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında bu bitkiler çitlerle çevrilerek, uyarı levhaları konuldu.

Koruma altındaki bitkileri koparmanın cezasının 387 bin 141 lira olduğu belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

Açıklamada görüşlerine yer verilen Park ve Bahçeler Daire Başkanı Hakan Tanrıöver, kum zambaklarının Eğerce Halk Plajı kumsalında da yetiştiğini söyledi.

Kumun bir yerden bir yere taşınmasına bu bitkilerin engel olduğunu belirten Tanrıöver, "Hem uyarı levhaları asıyoruz hem de vatandaşlarımızın bilinçlenmesini sağlıyoruz. Nadir görülen ve koruma altına alınan zambakların plajlarımızı kullanan vatandaşlarımız tarafından korunmasını rica ediyoruz" açıklamasını yaptı.