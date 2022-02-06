Jandarma ekipleri, şüphelinin elindeki sahte veya taklit ürünlere e-ticaret üzerinden müşteri bulduğu, yakalanmamak için internet sitesinde farklı bir adres gösterdiğini tespit etti.

Ardından saatlerin depolandığı adrese operasyon düzenlendi ve şüpheli suçüstü yakalandı.

Depoda yapılan aramada, 740 kol saati ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.