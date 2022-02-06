Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 10:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dünyaca ünlü saatlerin sahtelerini satan kişi operasyonla yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Yurt dışından yasadışı yollarla temin ettiği dünyaca ünlü saat markalarının taklidi olan kol saatlerini, fahiş fiyatlara satan kişi yakalandı. Saatlerin depolandığı iş yerinde yüzlerce sahte kol saati bulundu.
Jandarma ekipleri, şüphelinin elindeki sahte veya taklit ürünlere e-ticaret üzerinden müşteri bulduğu, yakalanmamak için internet sitesinde farklı bir adres gösterdiğini tespit etti.
Ardından saatlerin depolandığı adrese operasyon düzenlendi ve şüpheli suçüstü yakalandı.
Depoda yapılan aramada, 740 kol saati ele geçirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı E-ticaret
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