Dumandan etkilenen kedi itfaiye erinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndü

Eskişehir Mahallesi Akağalar Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle üst katlar dumanla doldu. Dumandan etkilenen bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken bazıları da mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binada mahsur kalanlar kurtarıldı

İtfaiye yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Üst katlarda mahsur kalanlar ise itfaiyenin yardımıyla binadan çıkarıldı.

Yoğun dumandan insanlar kadar hayvanlar da etkilendi. Bir köpek sahibi tarafından dışarıya çıkarılırken bir kedi ise binadan çıkamadı. Duman nedeniyle baygınlık geçiren kediyi itfaiye eri fark ederek dışarı çıkardı. Ekipler, kediye oksijen maskesi taktıktan sonra kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Su içen kedi yavaş yavaş kendine geldi.

Yangın nedeniyle Akağalar Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik normale döndü.