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Türkiye
İHA 22.07.2024 09:42

Düğünde havaya ateş açmak istedi, 2 kişiyi bacağından vurdu

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde katıldığı düğünde havaya ateş açmak isteyen bir kişi, silahının tutukluluk yapması sonucu 2 kişiyi bacağından vurarak yaraladı.

Düğünde havaya ateş açmak istedi, 2 kişiyi bacağından vurdu

Olay, 21 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde kırsal Donduran Mahallesi'nde meydana geldi.

Mahalledeki bir düğüne katılan Y.Ç. isimli şahıs, eğlence amaçlı havaya ateş açmak istedi. Bu sırada silahın tutukluluk yapması sonucu Y.Ç'nin silahından çıkan mermiler E.A. (30) ve H.D. (72) isimli şahısları bacaklarına isabet etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Aydın 112 Acil Çağrı Merkezi
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