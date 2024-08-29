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Türkiye
AA 29.08.2024 12:32

Düğünde havaya ateş açan 9 kişiye 74 bin lira ceza

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düğünde havaya ateş açan 9 kişiye 74 bin 898 lira para cezası kesildi.

Düğünde havaya ateş açan 9 kişiye 74 bin lira ceza

İl Jandarma Komutanlığı'nca "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma" projesi kapsamında düğün, nişan ve asker eğlenceleri gibi faaliyetlerde, silahla havaya ateş etme sonucu meydana gelebilecek üzücü olayların önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, ilçeye bağlı bir köyde düğün merasiminde korku ve panik yaratacak şekilde silahla havaya ateş ederek kasten genel güvenliği tehlikeye soktuğu tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan kişilerin üzeri ve konutlarında yapılan aramalarda, 9'u kurusıkı olmak üzere 12 tabanca ve 100 mermi ele geçirildi.

İfade işlemlerinin ardından serbest bırakılan kişilerden 9'una 74 bin 898 lira idari para cezası kesildi.

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