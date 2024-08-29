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Türkiye
AA 29.08.2024 11:37

İstanbul'da 40 milyon değerinde kaçak kırtasiye malzemesi ele geçirildi

İstanbul'da ekipler kaçakçılara göz açtırmıyor. Düzenlenen operasyonda 1 milyon kaçak kırtasiye malzemesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 40 milyon lira olduğu öğrenildi.

İstanbul'da 40 milyon değerinde kaçak kırtasiye malzemesi ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, yaptıkları saha çalışmalarında, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen ünlü markalara ait kırtasiye malzemesinin piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edileceğini tespit etti.

Bu çerçevede Bağcılar'da bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Piyasa değeri 40 milyon TL

Adresteki aramada, piyasa değeri 40 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 milyon kırtasiye malzemesi ele geçirildi.

Şüpheli ve yakalanan ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

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