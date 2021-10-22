Fatma ve Erhan Menekşe çifti, düğün günü dış fotoğraf çekimi için fotoğrafçı ekibiyle ormanlık alana gitti.

Çift, yol kenarına park ederek ormanın iç kısmına geçip fotoğraf çektirmeye başladı. Bu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler çiftin otomobilinin sol arka camını kırıp arka koltuktaki çanta, cüzdan ve cep telefonunu çaldı.

Çekim bittikten sonra aracın yanına dönen çift, hırsızlık olayını fark edince durumu hemen polise bildirdi. Ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

Gelin ve damat uzun süre en mutlu günlerinde başlarına böyle kötü bir olay geldiği için birbirlerini teselli etmeye çalıştı.