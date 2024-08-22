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Türkiye
AA 22.08.2024 10:10

Dron tespit etti, polisler ceza kesti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde dron trafik denetimi gerçekleştirildi. Kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere ceza uygulandı.

Dron tespit etti, polisler ceza kesti

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince, Turgut Özal Bulvarı'nda trafik denetimi yapıldı.

Dronla yapılan denetimde kırmızı ışık ihlalinden 35, emniyet kemeri takmamaktan 38 ve kasksız motosiklet kullanmaktan 15 sürücüye ceza uygulandı.

Toplu taşıma araçlarının sürücülerine de gereksiz korna çalmamaları ve trafik güvenliği açısından hareket halindeyken kapılarını açık bırakmamaları yönünde uyarıda bulunan polisler, yolculara ise yaya geçitlerini kullanmaları gerektiğini anlattı.

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