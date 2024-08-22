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Türkiye
İHA 22.08.2024 07:56

Adıyaman'da elektrik hattında art arda patlamalar yaşandı

Adıyaman’da elektrik hattındaki ardı ardına yaşanan patlamalar korku ve paniğe neden oldu.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Miray-5 Siteleri yakınlarında kaldırımda bulunan elektrik direklerindeki elektrik kablosunda patlama meydana geldi.

Şiddetli patlamayla elektrik hattı koparak kaldırıma düştü. Düşen hatta hem patlamalar hem de yangın çıktı. Gecenin karanlığını ardı ardına patlayan kablodan etrafa sıçrayan kıvılcımlar aydınlatırken patlama sesleri ise hem korkuttu hem de paniğe neden oldu.

İtfaiyeden megafonlu uyarı

Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri patlamanın olduğu sırada araçtan inecekleri esnada itfaiye ekipleri polislerin araçtan inmemesi ve ilerlemesi için megafondan uyarı üstüne uyarıda bulundu. Uyarılar sonrası polis ekipleri de patlamanın olduğu yerden uzaklaştı.

Daha sonra olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketine bağlı elektrik arıza ekipleri, elektrik akımını kesti. Akımın kesilmesiyle alevler söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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