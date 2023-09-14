Drift yapıp uygulamadan kaçan sürücüye 30 bin 808 lira ceza

Bağdat Caddesi'nde, 12 Eylül'de hız denetimi yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 130 kilometre hızla gelen ve tehlikeli manevralar yapan bir aracı durdurmak için ikazda bulundu.

Uyarıları dikkate almadan drift yaparak uygulama noktasından kaçan sürücünün kimliği, aracının plaka bilgilerinden tespit edildi.

Kaçtığı otomobille yakalanan sürücü B.Y'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak" maddesinden 20 bin 342 lira, "makas atmak" maddesinden 4 bin 64 lira, "uyarı ve ikazlara uymamak" maddesinden 951 lira ceza verildi.

Aynı sürücüye, kırmızı ışık ihlalinden 951 lira, hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşmaktan 4 bin 64 lira ve saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmaktan 436 lira olmak üzere toplamda 30 bin 808 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem yapıldı.