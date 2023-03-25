İnegöl İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi’ne otomobilleri ile gelen kişilerin drift yaparak çevreyi rahatsız ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, Hasan B.'nin, otomobili ile drift yaparak trafiği tehlikeye attığını tespit etti.

Polis ekiplerinin 'dur' ihtarı üzerine otomobilinden inen sürücü Hasan B. kendini, "Herkes yaptı" diyerek savundu.

Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan sürücüye 20 bin 342 TL cezai işlem uygulanırken, otomobili ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.