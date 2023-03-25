Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa’da kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Adıyaman, Elazığ, Malatya'nın güneyi ve Şanlıurfa'nın kuzeyinde çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Pazar gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

[Fotoğraf: Meteoroloji]

4 il için 'sarı uyarı'

Bugün ve yarın Bingöl, Muş ve Erzincan'da kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Tunceli'de çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların 1800-1900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar şeklinde olması öngörülüyor.

Açıklamada, kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.