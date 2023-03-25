Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi 00:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta izinsiz kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı
[Temsili fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta izinsiz kazı yaptığı iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaycuma ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli suçüstü yakalandı.
Kazı alanında, jeneratör, hilti, merdiven, 2 manivela demiri, kazma, kürek ve 2 kova ele geçirildi.
Şüpheliler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.
Etiketler: Zonguldak Kaçak Kazı
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