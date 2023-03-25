Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi 01:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Balıkesir'in Altıeylül, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıeylül, Edremit ve Ayvalık'ta 6 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı.
Üç ilçeye eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 6 zanlıyı yakaladı.
Yapılan aramalarda, 783 uyuşturucu hap, 10 gram esrar, 5 gram metamfetamin ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Balıkesir Uyuşturucu
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