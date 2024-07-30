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Türkiye
AA 30.07.2024 20:08

Drift yapan sürücüye 36 bin 260 lira ceza

Niğde'de drift yapan sürücüye 36 bin 260 lira idari para cezası verildi.

Niğde Valisi Cahit Çelik, "Gereği yapıldı" notuyla sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Eski Kayseri Caddesi'nde drift atarak çevreyi rahatsız eden otomobil sürücüsüne, drift atmak, kamunun rahatını bozacak davranışlarda bulunmak, yeterli sayıda plaka takmamak, standart dışı süspansiyon sistemi-helezon kesikliğinden toplam 36 bin 260 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Vatandaşların huzuru ve güvenliği için 7/24 çalışan emniyet güçlerine teşekkür eden Çelik, huzuru ve güvenliği tehdit eden hiçbir fiilin cezasız kalmayacağını ifade etti.

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Drift Niğde
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