Çok Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.12.2023 18:36

Drift yapan motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Samsun'un Bafra ilçesinde drift yapan motosiklet sürücülerine 65 bin 254 lira para cezası kesildi.

Drift yapan motosiklet sürücülerine ceza yağdı
[Fotograf: İHA]

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyerek drift yapanları belirledi.

Motosiklet sürücülerinden A.C'ye drift yapmaktan 20 bin 342 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan da 8 bin 190 lira olmak üzere 28 bin 532 lira; O.Ç'ye drift yapmaktan 20 bin 342 lira, aracını ehliyetsiz birine kullandırmak suçundan 8 bin 190 lira olmak üzere 28 bin 532 lira; M.E.Y'ye de ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 lira para cezası uygulandı.

O.Ç'nin ehliyetine 60 gün süreyle de el konuldu.

ETİKETLER
Samsun Drift
Sıradaki Haber
Sakarya'da gıda zehirlenmesi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu nereye kaçar bilemiyorum
18:36
Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne Türkiye'nin 4 unsuru daha kaydedildi
18:31
Sakarya'da gıda zehirlenmesi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı
18:28
Borsa günü düşüşle tamamladı
18:26
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
18:24
Cevdet Yılmaz: Türkmen elektriği ve doğal gazının dünyaya sunulmasında projeler üstlenmeye hazırız
Hakkari'deki kayak merkezi sezon için gün sayıyor
Hakkari'deki kayak merkezi sezon için gün sayıyor
FOTO FOKUS
Kamyonun çarptığı tabela üzerine düştü: O anlar kamerada
Kamyonun çarptığı tabela üzerine düştü: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ