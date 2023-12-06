Drift yapan motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyerek drift yapanları belirledi.

Motosiklet sürücülerinden A.C'ye drift yapmaktan 20 bin 342 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan da 8 bin 190 lira olmak üzere 28 bin 532 lira; O.Ç'ye drift yapmaktan 20 bin 342 lira, aracını ehliyetsiz birine kullandırmak suçundan 8 bin 190 lira olmak üzere 28 bin 532 lira; M.E.Y'ye de ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 lira para cezası uygulandı.

O.Ç'nin ehliyetine 60 gün süreyle de el konuldu.