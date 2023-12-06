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Türkiye
AA 06.12.2023 18:29

Sakarya'da gıda zehirlenmesi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 8 kişi tedaviye alındı.

Sakarya'da gıda zehirlenmesi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı
[Temsili Fotoğraf: AA]

Yenice Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki bir pastaneden aldıkları tatlıyı yiyen 8 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı, ishal ve kusma şikayetiyle Pamukova Devlet Hastanesine başvuran 1'i bebek, 5'i çocuk 8 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

İlk muayeneleri yapılan Z.K., H.T.B., R.N.A., Z.K., A.K.K., M.C.E., B.A ve 1 yaşındaki C.K. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince pastanede denetim yapılarak gıda numunesi alındı.

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Sakarya Gıda Zehirlenmesi
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