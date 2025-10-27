Drift atan sürücüye 46 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayabaşı Mahallesi'nde bir sürücünün drift attığı anların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine trafik ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri otomobilin sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 46 bin 392 lira ceza verdi ve aracı trafikten men etti.

Öte yandan 6 sürücüye ise şerit ihlali, tehlikeli şerit değiştirme, plakayı bezle kapatmaktan dolayı ceza uygulandı.

Plakasını bezle kapatan araç trafikten men edilirken sürücüsünün ehliyeti iptal edildi.