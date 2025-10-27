Van'da yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Kaza, Van-Hakkari karayolunun 40’ıncı kilometresindeki Zernek Baraj Gölü yakınlarında meydana geldi.

Van'dan Hakkari yönüne giden yakıt tankeri, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye AFAD, İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışanlar itfaiyenin müdahalesiyle çıkartılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Van'daki hastanelere götürüldü.