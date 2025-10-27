Açık 22.3ºC Ankara
DHA 27.10.2025 18:34

Van'da yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Van-Hakkari karayolunda yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi de yaralandı.

Van'da yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
[Fotograf: DHA]

Kaza, Van-Hakkari karayolunun 40’ıncı kilometresindeki Zernek Baraj Gölü yakınlarında meydana geldi.

Van'dan Hakkari yönüne giden yakıt tankeri, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye AFAD, İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Van'da yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Otomobilde sıkışanlar itfaiyenin müdahalesiyle çıkartılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Van'daki hastanelere götürüldü.

