AA 27.10.2025 19:49

İstanbul'da sağanak: Caddeler göle döndü

İstanbul'da bazı bölgelerde aralıklarla devam eden sağanak, hayatı etkiledi. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

İstanbul'da sağanak: Caddeler göle döndü
[Fotograf: AA]

İstanbul'da beklenen yağış uyarısının ardından, kentin bazı bölgelerinde akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı.

Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece'de şiddetini artıran sağanak nedeniyle Sefaköy'deki Halkalı Caddesi'nde araçlar güçlükle ilerledi.

İstanbul'da sağanak: Caddeler göle döndü

İnönü Mahallesi'ndeki pazar yeri de yağış nedeniyle sular altında kaldı.

Sultangazi'de etkili olan sağanak sonucu caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

 

Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Kentin turistik bölgelerinden Taksim'de de etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalananlar metro istasyonlarının çıkışlarında korunmaya çalıştı.

İstanbul'da sağanak: Caddeler göle döndü

Yağışla birlikte zaman zaman şimşek çakması sonucu gökyüzü aydınlandı.

Sefaköy'deki bir alışveriş merkezinde oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Öte yandan sağanağın etkisiyle bazı yollarda trafik meydana gelirken, otobüs duraklarında da yoğunluk oluştu.

İstanbul Meteoroloji Sağanak Yağış
