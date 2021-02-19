Darende ilçesinde, Bölge Trafik Denetleme Darende İstasyon Amirliğinin bahçesindeki ağaçtan donarak düşen serçeyi o esnada trafik polisi gördü ve avucunda ısıtarak içeri götürdü.

Serçe, polis memurlarınca yapılan masaj sonucunda kendine geldi ve polisin elinden yeniden doğaya kanat çırptı.

Tüm bu yaşananlar bir başka polis tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

"Sorumluluk bölgemizdeki tüm canlar bize emanet"

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü videoyu sosyal medya hesaplarında “Sorumluluk bölgemizdeki tüm canlar bize emanet. Dünyayı yaşanılabilir kılan insanın merhametidir” ifadesiyle paylaşıldı.