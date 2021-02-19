Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 09:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Donmak üzere olan serçeyi polisler hayata döndürdü
Malatya’da etkili olan aşırı soğuklar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Soğuktan etkilenerek ağaçtan düşen serçeyi polis memurları, elleriyle ısıtıp ve masaj yaparak yeniden hayata döndürdü. O görüntüler anbean kaydedildi.
Darende ilçesinde, Bölge Trafik Denetleme Darende İstasyon Amirliğinin bahçesindeki ağaçtan donarak düşen serçeyi o esnada trafik polisi gördü ve avucunda ısıtarak içeri götürdü.
Serçe, polis memurlarınca yapılan masaj sonucunda kendine geldi ve polisin elinden yeniden doğaya kanat çırptı.
Tüm bu yaşananlar bir başka polis tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.
"Sorumluluk bölgemizdeki tüm canlar bize emanet"
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü videoyu sosyal medya hesaplarında “Sorumluluk bölgemizdeki tüm canlar bize emanet. Dünyayı yaşanılabilir kılan insanın merhametidir” ifadesiyle paylaşıldı.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Trafik Sosyal Medya
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