Merkez Çukurova ilçesindeki Topalak Mahallesi'nde önceki gün tekneyle Seyhan Baraj Gölü'ne açılan 3 balıkçının ağlarına büyük bir balık takıldı.

Balıkçılar, 2 saat uğraşıp, balığı yorduktan sonra tekneye çıkarmayı başardı.

[Fotoğraf: DHA]

Ağlarına takılan balığın, 2,5 metre boyunda, 77 kilo ağırlığında yayın balığı olduğunu fark eden balıkçılar hem sevinç hem de şaşkınlık yaşadı.

Balıkçılardan Ferdi Kan, meslek hayatı boyunca karşılaştığı en büyük balığı tuttuğunu söyledi.