Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 06:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobil ile çarpışan meyve yüklü kamyonet yan yattı
[Fotoğraf: İHA]
Başakşehir TEM otoyolunda bir otomobil seyir halindeyken meyve sebze yüklü kamyonete çarptı.
34 BNR 504 plakalı otomobil, yol üzerinde seyir halindeyken önünde seyir halinde olan 34 DCB 416 plakalı meyve-sebze yüklü kamyonete çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle kamyonet yan yatarken sürücü Ercan E. kazada yaralandı.
Kamyonette bulunan onlarca kasa meyve-sebze yola saçıldı.
Otomobil sürücüsü Yasin K. kazadan yara almazken kaza nedeniyle otoyolda oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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