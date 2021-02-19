Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 03:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güngören'de iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Güngören'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Güneştepe Tramvay Durağı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi Metro İstanbul çalışanlarını taşıyan otomobil ile tramvay yoluna tersten giren otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil servis ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Trafik Kazası
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