Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 03:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Kemalpaşa ilçesinde M.Ş adlı kişi, tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüphelinin bir araçla olay yerinden kaçtığını belirleyen polis ekipleri çalışma başlattı.
Aracı Nazarköy Mahallesi girişinde terk edilmiş halde bulan ekiplerin şüphelinin yakalanması için çalışması sürüyor.
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