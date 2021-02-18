Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 22:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenyurt'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Sanayi Mahallesi'nde kağıt toplayıcılığı yapan Afganistan uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi bıçakla yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya ilişkin 10 kişiyi gözaltına aldı.
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