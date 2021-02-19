Sıcak, sağanak, fırtınalı, kar yağışı...

Günlük hayatımızın yönünü belirleyen en önemli unsurlardan biri şüphesiz havanın nasıl olacağı. Hava durumuna göre giyiniyor, tedbir alıyor, plan yapıyoruz. Ancak bize hava tahminlerini veren meteorolojinin çalışma alanı bundan çok daha fazlası.

Meteorolojik hadiseler, tarihin her döneminde insan hayatını etkiledi ve toplumun hava durumuna olan ilgisi sürekli arttı. Bugün tahminleriyle bizlere pusula olan meteorolojinin tarihi çok eskilere dayanıyor.

Atmosferin özellikleri keşfedildi

1500'lü yıllarda bulunan su termometresi ve ardından gelen barometrenin keşfiyle aslında ilk basamak atılmış oldu.

[Fotoğraf: Freepik]

1800’lü yıllarda meteorolojistler, geniş alanları etkileyen hava sistemlerinin bulutları, rüzgarları ve yağmuru oluşturduğunun farkına vardı.

1940'lı yıllarda ise yüksek atmosfer balonu ile sıcaklık, basınç ve nem ölçüldü. 1960 yıllarda da ilk meteoroloji uydusu Tiros uzaya yerleştirildi. Ve ardından hava tahmininde sayısal modeller kullanılmaya başladı. Uydu ve bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişmeyle atmosferin bütün özellikleri keşfedildi.

Osmanlıdan günümüze meteoroloji...

Peki Türkiye’de meteorolojinin tarihi yolculuğu nasıl başladı? Yapılan keşiflerin tarih sıralaması bu konudaki gelişmeleri ayrıntılı olarak ortaya koyuyor. Birlikte inceleyelim...

[Grafik: TRT Haber (M.Furkan Terzi)]

19 Şubat 1937'de kuruldu

19 Şubat 1937 tarihinde kurulan Meteoroloji Genel Müdürlüğü havacılık, denizcilik, iklim, kuraklık, tarımsal tahminler, hava kirliliği analizleri gibi birçok alanda çalışma yürütüyor.

20. yüzyıl başında okul olarak inşa edilen ve Kurtuluş Savaşı'nda karargah olarak kullanılan Ankara Ziraat Mektebi, bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü binası olarak kullanılıyor.

[Görsel sahibi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 bölge müdürlüğü ile bunlara bağlı 66’sı havalimanlarında olmak üzere toplam 159 müdürlükten oluşuyor.

Bölge müdürlüklerinin olduğu iller;

İstanbul, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Van, Samsun, Konya, İzmir, Kayseri, Adana, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Antalya.

Bugün meteorolojiyle ilgili merak edilen her bilgiye müdürlüğün resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Hava durumu nasıl tahmin ediliyor?

Son zamanlarda artan küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle hava olaylarında beklenmedik hadiseler de ortaya çıkmaya başladı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Türkiye’de kuraklığın artması, bazı bölgelerde yaşanan taşkınlar, hortumlar için meteoroloji bireyleri öncesinden uyarıyor. Bu uyarıların önceden verilmesi can ve mal kaybı açısından büyük bir öneme sahip.

Peki meteoroloji havanın nasıl olacağını nasıl ölçüyor, tahminlerde nasıl bulunuyor? Birlikte bakalım...

[Grafik: TRT Haber (M.Furkan Terzi)]

Meteorolojinin Sesi Radyosu

Meteorolojinin Sesi Radyosu, tarım, orman, su ve meteoroloji konularındaki bilgileri, hava tahmini ve erken uyarıları insanlara ulaştırıyor.

27 radyo vericisiyle gerçekleştirilen yayınlarla, uydu ve internet üzerinden hizmet veriyor. Böylece meteorolojik bilgi anbean dinleyicilere iletiliyor.

Meteoroloji Müzesi

Türkiye'deki meteorolojinin tarihi sürecini sergilemek ve geleceğe aktarmak için Meteoroloji Müzesi kuruldu.

[Görsel sahibi: Meteoroloji Müzesi]

Müze, iki bölümden oluşmakta. İlk bölümde yazılı ve görsel tarihi dokümanlar ve belgeler, ikinci bölümde ise meteorolojik alet ve cihazlar sergileniyor.

Müze envanterinde 140 adet alet, cihaz, kitap, defter ve belge kayıtlı.

[Görsel sahibi: Meteoroloji Müzesi]

Meteoroloji Televizyonu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait televizyon kanalı bugün YouTube üzerinden yayınlar veriyor.