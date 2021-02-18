Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 20:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Çorum'un Osmancık ilçesinde bir köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Osmancık ilçesine bağlı Aşağızeytin köyüne 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verildi.
Ayrıca, yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak.
Karantina bugün saat 19.00'dan itibaren yürürlüğe girdi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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