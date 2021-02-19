Akpınar'dan Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta götüren Sedat Oğuz yönetimindeki ambulans, şehirler arası otobüs terminali yakınlarında kaygan zeminde devrildi.

Kaza da sürücü ile ambulansta bulunan sağlık çalışanları Emre Yıldız ve Ahmet Koçer yaralandı.

Ambulansta bulunan hasta, sürücü ve sağlık çalışanları Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı.

Yaralıların ve ambulansta bulunan hastanın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.