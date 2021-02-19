İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye ve Irak gibi çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahısların tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul’da 7 ilçede 10 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 9 DEAŞ üyesi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.