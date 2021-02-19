Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 08:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
İstanbul'da eş zamanlı 10 adrese düzenlenen DEAŞ operasyonunda, 9 yabancı uyruklu zanlı yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi.
Örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye ve Irak gibi çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahısların tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul’da 7 ilçede 10 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 9 DEAŞ üyesi yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler, Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: DEAŞ Irak Terörle Mücadele
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