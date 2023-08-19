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Türkiye
TRT Haber 19.08.2023 10:16

Doktora 'bıçak parası' operasyonunun ayrıntıları belli oldu

İstanbul'da devlet hastanesinde çalışan ve hastalarından yüklü miktarda 'bıçak parası' isteyen doktorla ilgili soruşturmanın detaylarına TRT haber ulaştı.

Büşra Çelik
Büşra Çelik
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Hastanın durumuna göre tarife belirledi. Bazı ameliyatlar için 500 bin liraya kadar, 'bıçak parası' adı altında rüşvet istedi.

Bir hasta yakını, İstanbul'da bir kamu hastanesinde görev yapan doktor hakkında şikayette bulundu. Para vermeyi reddeden hastaların ameliyatlarına girmeyip, asistanlarını soktuğu iddia edildi. İstanbul Mali Şube polisi, doktoru görev yaptığı hastanede gözaltına aldı. Savcılığın yürüttüğü soruşturmanın detaylarına TRT Haber ulaştı.

Başkasına ait telefon hattı kullandı

Doktorun, yaptığı rüşvet görüşmelerinin açığa çıkmaması için kendi telefonunu kullanmadığı belirlendi. Rüşvet parasını alacağı gün ve saati bildirmek için, başkasının üzerine kayıtlı bir hattı kullandığı ortaya çıktı.

Bıçak parasına tarife belirledi

Yapılan çalışmalarda şüphelinin ameliyatlarında tarife belirlediği, hastanın durumuna göre kamu hastanesinde 120 bin lira, özel hastanede 150 bin lira bıçak parası istediği tespit edildi.

Hasta yakını ameliyat için traktörünü sattı

Mağdur bir hasta yakını ifadesinde, yeğeninin ameliyatı için traktörünü sattığını anlattı; "Yeğenimi muayene ettikten sonra kanserin ciğere sıçramak üzere olduğu ve ölümcül sonucu olacağını, kendisinin 500 bin liraya ameliyatı halledeceğini söyledi. Para vermeyip sıraya girersek, uzun süre bekleyip sıradan bir doktora ameliyat olacağımızı söyleyince ben de traktörümü satıp ödeme yaptım." 

Odası da didik didik arandı

Yapılan operasyonda doktorun hastanedeki odası didik didik arandı. Rüşvetten elde ettiği düşünülen 275 bin liraya ve çok sayıda gayrimenkule ait belgelere de el konuldu.

Kamera: Edebali Koçdemir

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