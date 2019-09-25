Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde çalışanlar bir kişinin "hastanede cinsel tacizde bulundukları" iddiasıyla kendilerini tehdit ettiğini ve bunu sosyal medyada duyuracağı şantajıyla para istediğini emniyete bildirdi.



İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, doktor kılığına girerek hastanede önlem aldı.



Durumu polise bildiren H.K., H.F. ile görüşerek istediği parayı vermeyi kabul etti.

Polisler doktor kıyafeti giyerek hastanede beklemeye başladı.

Dolandırıcılık suçlarından daha önce de sabıkası olduğu belirlendi

H.K. seri numaraları alınmış 9 bin 500 TL'yi H.F.'ye verdiği sırada doktor kıyafetli polisler suçüstü yaptı. O anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Daha önce de dolandırıcılık suçundan sabıkası olan, kişilere telefon açarak tehditle para istediği belirlenen H.F. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



H.F. mahkeme tarafından tehdit suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: TRT Haber