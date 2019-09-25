Çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de sorumlu tuttukları HDP'nin Diyarbakır il binası önüne gelen ailelerin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

81 ilde toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, evlat nöbeti tutan ailelerin mücadelelerine destek olmak için eş zamanlı olarak bildiri okudu.

Bildiri ile uluslararası camianın da Diyarbakır annelerinin yanında olmaları için çağrıda bulunuldu.

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki annelere 81 ilde büyük destek. https://t.co/NL6rqeX0Hn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 25, 2019

Evlat nöbeti tutan annelerinin yanında olduklarını dile getiren sivil toplum kuruluşu temsilcileri, "Anneler teröre baş kaldırıyor", "PKK annelerin ayaklarının altında kalacak", "terörü lanetliyoruz", "annelerin onurlu direnişinin yanındayız" gibi pankartlarla Diyarbakır annelerinin sessiz çığılığına destek verdiler.

Kaynak: TRT Haber